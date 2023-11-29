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72 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
3
135 м²
1
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
€475,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
75 м²
3
Видовой апартамент в Замброне с шикарным соляриумом! ☀️ Данный комплекс…
€170,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
73 м²
3
Новая квартира в Замброне по доступной цене! Побережье Богов является «…
€130,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€338,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
€330,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
90 м²
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊 Новое предложение: Вилла в месте…
€240,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
95 м²
3
🏡Апартаменты прямо в центре городка Бриатико 🌅 Апартаменты для тех, кто…
€180,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️ Комплекс находитс…
€245,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
€365,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 10 ванных
Вибо-Валентия, Италия
10
800 м²
🏰 Историческое здание 1800 года, с новым ремонтом 🗺 Это здание принадле…
€580,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
100 м²
1
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
€350,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
Прекрасный солнечный апартамент в Бриатико! Апартаменты расположены в г…
€150,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
2
2
52 м²
2
ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ: Новый комплекс находится в потрясающем месте, на Co…
€130,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
2
100 м²
1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
€360,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 ванных с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
114 м²
1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€345,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
70 м²
2
Апартаменты на первой линии на побережье Коста дели Дей. Расположены в …
€210,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
2
1
56 м²
2
Новая резиденция Ocean Blue - в нескольких шагах от белопесчаных пляже…
€142,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
110 м²
2
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
€360,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
90 м²
2
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа. В окружении садов и дер…
€200,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
98 м²
1
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
€350,000
1
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни с охраной
Вибо-Валентия, Италия
2
2
80 м²
1
Проект Giardino di Ulisse расположен в уникальном городе Тропея на поб…
€250,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
140 м²
2
Двухэтажные апартаменты в историческом центре Тропеи. Апартаменты распо…
€330,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
100 м²
2
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
€170,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
135 м²
3
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе Компле…
€320,000
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Dolce Calabria
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Квартира 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
150 м²
3
Апартаменты на продажу расположены в современном комплексе Версаче, в г…
€480,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с гаражом
Вибо-Валентия, Италия
3
3
150 м²
3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
€630,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален с подвалом
Вибо-Валентия, Италия
5
4
250 м²
2
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
€980,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5
5
300 м²
2
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном расположена в приморском горо…
€430,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
75 м²
1
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
€190,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1
1
60 м²
1
Недорогие апартаменты в Замброне в уютном комплексе с бассейном в пешей…
€100,000
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
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