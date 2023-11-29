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Жильё в Вибо-Валентия, Италия

дома
11
72 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
€475,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Видовой апартамент в Замброне с шикарным соляриумом! ☀️ Данный комплекс…
€170,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Новая квартира в Замброне по доступной цене! Побережье Богов является «…
€130,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€338,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€330,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊  Новое предложение: Вилла в месте…
€240,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
🏡Апартаменты прямо в центре городка Бриатико 🌅 Апартаменты для тех, кто…
€180,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Таунхаус 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
€245,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
€365,000
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Dolce Calabria
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Квартира 10 ванных в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 10 ванных
Вибо-Валентия, Италия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
🏰 Историческое здание 1800 года, с новым ремонтом 🗺 Это здание принадле…
€580,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
€350,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Прекрасный солнечный апартамент в Бриатико! Апартаменты расположены в г…
€150,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни с террасой в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ:  Новый комплекс находится в потрясающем месте, на Co…
€130,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
€360,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 ванных с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€345,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на первой линии на побережье Коста дели Дей. Расположены в …
€210,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни с террасой в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция Ocean Blue  - в нескольких шагах от белопесчаных пляже…
€142,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
€360,000
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Dolce Calabria
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Таунхаус 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа.  В окружении садов и дер…
€200,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
€350,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни с охраной в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни с охраной
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Проект Giardino di Ulisse  расположен в уникальном городе Тропея на поб…
€250,000
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Dolce Calabria
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Квартира 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные апартаменты в историческом центре Тропеи. Апартаменты распо…
€330,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
€170,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе   Компле…
€320,000
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Dolce Calabria
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Квартира 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Апартаменты на продажу расположены в современном комплексе Версаче, в г…
€480,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с гаражом в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с гаражом
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
€630,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален с подвалом в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален с подвалом
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
€980,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном  расположена в приморском горо…
€430,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
€190,000
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Dolce Calabria
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Квартира 1 спальня в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Недорогие апартаменты в Замброне в уютном комплексе с бассейном в пешей…
€100,000
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Dolce Calabria
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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