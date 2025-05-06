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Дома с гаражом в Венето, Италия

Peschiera del Garda
9
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Teolo, Италия
Дом 4 спальни
Teolo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении, в оч…
$383,679
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Вилла в Costa, Италия
Вилла
Costa, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Teolo, Италия
Дом 3 спальни
Teolo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
$507,810
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Типы недвижимости в Венето

виллы
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
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