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Дома с видом на море в Венето, Италия

Peschiera del Garda
9
1 объект найдено
Таунхаус в Pellestrina, Италия
Таунхаус
Pellestrina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Венецианское Лидо расположено всего в нескольких минутах от Венеции, одного из самых удивите…
$1,68 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

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