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7 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
4
2
152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
4
1
111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Affi, Италия
4
2
165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
€795,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Costermano sul Garda, Италия
4
3
180 м²
В прекрасном городке Гарда, недалеко от исторического центра и озера, в тихом жилом районе, …
€560,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Bardolino, Италия
4
2
165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
€850,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Венето, Италия
5
3
206 м²
Таунхаус в туристической резиденции с бассейном, расположенной в 50 м от моря. Площадь 206 …
€330,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Peschiera del Garda, Италия
5
2
150 м²
Характерный трехэтажный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный, с прямым видом…
€820,000
в месяц
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