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Таунхаусы в Венето, Италия

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Affi, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Affi, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
€795,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Costermano sul Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Costermano sul Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В прекрасном городке Гарда, недалеко от исторического центра и озера, в тихом жилом районе, …
€560,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Bardolino, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Bardolino, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
€850,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Венето, Италия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Венето, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Таунхаус в туристической резиденции с бассейном, расположенной в 50 м от моря. Площадь 206 …
€330,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Peschiera del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Характерный трехэтажный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный, с прямым видом…
€820,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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