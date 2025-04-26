Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Тоскане, Италия

Флоренция
11
Масса-Каррара
5
Unione dei comuni della Versilia
4
Ливорно
3
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Поделиться с друзьями
$3,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Chianni, Италия
Вилла
Chianni, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Поделиться с друзьями
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
$2,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тоскане, Италия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти