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Виллы с гаражом в Тернях, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 350 м²
Уникальная и эксклюзивная независимая вилла начала 20 века, расположенная на чудесном хребте…
$2,89 млн
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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