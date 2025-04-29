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Виллы с видом на море в Тернях, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 400 м²
Элитная вилла на побережье Тирренского моря в одном из самых престижных курортов Италии — Са…
$5,68 млн
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 350 м²
Уникальная и эксклюзивная независимая вилла начала 20 века, расположенная на чудесном хребте…
$2,89 млн
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 330 м²
Отдельный дом с захватывающими видами на море и горы расположен в живописной долине Лигурийс…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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