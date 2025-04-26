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Дома с гаражом в Марке, Италия

Civitanova Marche
7
Porto Recanati
7
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
6
SantElpidio a Mare
3
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1 объект найдено
Вилла в Pedaso, Италия
Вилла
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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$1,14 млн
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Типы недвижимости в Марке

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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