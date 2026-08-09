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Таунхаусы в Марке, Италия

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3 объекта найдено
Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Число комнат 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и землей. Три этажа, первый этаж и подвал, гараж…
$255,777
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Таунхаус 8 комнат в Campofilone, Италия
Таунхаус 8 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Вилла с огороженным парком 3550 м2 в эксклюзивной зоне в нескольких километрах от моря. Квар…
$488,302
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

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