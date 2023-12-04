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Таунхаусы в Марке, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 13 комнат в Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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