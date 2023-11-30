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Жильё в Специя, Италия

Lerici
6
Сарцана
4
17 объектов найдено
Вилла 5 спален в Lerici, Италия
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
€7,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Levanto, Италия
Вилла 5 спален
Levanto, Италия
Комнаты 6
Площадь 116 м²
KK-020317-4. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛевантоВилла находится в национальном парк…
€1,35 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Вернацца, Италия
Вилла 5 спален
Вернацца, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
€1,70 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Lerici, Италия
Вилла 4 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
€5,20 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Levanto, Италия
Квартира 3 спальни
Levanto, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
€1,05 млн
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Вилла 3 спальни в Lerici, Италия
Вилла 3 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
€2,60 млн
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Red Feniks
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Вилла в Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
Площадь 230 м²
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
€1,60 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Lerici, Италия
Квартира 3 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
€530,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни в Bonassola, Италия
Вилла 2 спальни
Bonassola, Италия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
KK-280817-1. Вилла 250квм с бассейном и садом в 2000квмВ продаже вилла 250квм с бассейном и …
€1,35 млн
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Red Feniks
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Пентхаус 3 спальни в Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…
€3,89 млн
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Аталанта
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Вилла 5 спален в Fiascherino, Италия
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…
€2,50 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни в Специя, Италия
Квартира 3 спальни
Специя, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая недавно отремонтированная квартира с красивыми фресками, расположенная на первом эт…
€2,29 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Sarzana, Италия
Квартира 2 спальни
Sarzana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Эта красивая квартира расположена в самом сердце исторического центра Сарцаны, тихого городк…
€980,000
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Аталанта
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Роскошный дом расположен в курортном городе Сарцана, Лигурия.  Вилла окружён ухоженным садом…
€2,00 млн
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Прекрасный дом находится в городе Сарцана, Лигурия. Центр расположен всего в 3 км. Из виллы,…
€1,30 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Уютный дом расположен на холме в курортном городе Сарцана, Лигурия. Из виллы открывается рос…
€1,000,000
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Дом 7 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Сарцана, Италия
Дом 7 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Сарцана, Италия
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Симпатичный дом расположен неподалеку от центра Сарцаны, Лигурия. Сарцана красивый город, ко…
€950,000
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Типы недвижимости в Специя

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Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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