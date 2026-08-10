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Жилье в Специи, Италия

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Lerici
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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в La Serra, Италия
Квартира 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
$621,266
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Levanto, Италия
Квартира 4 комнаты
Levanto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
$1,23 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в La Serra, Италия
Вилла 6 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 240 м²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$8,21 млн
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Bonassola, Италия
Вилла 3 комнаты
Bonassola, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 250 м²
KK-280817-1. Вилла 250квм с бассейном и садом в 2000квмВ продаже вилла 250квм с бассейном и …
$1,58 млн
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Вилла 4 комнаты в La Serra, Италия
Вилла 4 комнаты
La Serra, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$3,05 млн
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Вилла 5 комнат в La Serra, Италия
Вилла 5 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$6,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в La Serra, Италия
Вилла
La Serra, Италия
Площадь 230 м²
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Levanto, Италия
Вилла 6 комнат
Levanto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 116 м²
KK-020317-4. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛевантоВилла находится в национальном парк…
$1,58 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Вернацца, Италия
Вилла 6 комнат
Вернацца, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 120 м²
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Portovenere, Италия
Вилла
Portovenere, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
ПОРТОВЕНЕРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ПЛОЩАДЬ 100 М² // СОЛАРИУМ 40 М² // 4 СПАЛЬНИ// 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ …
$1,22 млн
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