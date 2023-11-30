Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Специя
  5. Квартиры

Квартиры в Специя, Италия

трехкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Levanto, Италия
Квартира 3 спальни
Levanto, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
€1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Lerici, Италия
Квартира 3 спальни
Lerici, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
€530,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…
€3,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Специя, Италия
Квартира 3 спальни
Специя, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая недавно отремонтированная квартира с красивыми фресками, расположенная на первом эт…
€2,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Sarzana, Италия
Квартира 2 спальни
Sarzana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Эта красивая квартира расположена в самом сердце исторического центра Сарцаны, тихого городк…
€980,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти