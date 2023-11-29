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Коммерческая недвижимость в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
6
Lonato del Garda
3
17 объектов найдено
Коммерческая 7 спален с Doppio Ingresso, с Canna Fumaria, с дорогой в Polpenazze del Garda, Италия
Коммерческая 7 спален с Doppio Ingresso, с Canna Fumaria, с дорогой
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 24
Площадь 1 566 м²
Историческое здание в центре города Полпенацце-дель-Гарда - идеальное решение для тех, кто х…
€1,95 млн
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
€500,000
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Red Feniks
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
GA-V000969. Земля под строительство в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ тихом жилом районе отк…
€121,650
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Red Feniks
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Коммерческая в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
€320,000
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Red Feniks
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
€300,000
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
€750,000
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален в Moniga del Garda, Италия
Коммерческая 5 спален
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 500 м²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
€18,00 млн
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
€260,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
€350,000
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Коммерческая в San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
€270,000
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Коммерческая в Pozzolengo, Италия
Коммерческая
Pozzolengo, Италия
GA-V001281. ВИНОГРАДНИК В ЛУГАНЕ DOC В POZZOLENGOРасположенный на территории района и консор…
€4,50 млн
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
€240,000
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Коммерческая в Puegnago del Garda, Италия
Коммерческая
Puegnago del Garda, Италия
Площадь 1 400 м²
GA-V001427. Магазин в продаже в Пуэньяго-суль-ГардаС видом и прямым выходом на государственн…
€960,000
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Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
€570,000
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Коммерческая в Salo, Италия
Коммерческая
Salo, Италия
ABI-1098A . Земельный участок в Сало На первой линии озера Гарда, в престижной зоне, земельн…
€4,00 млн
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Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
€1,80 млн
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Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia в Bedizzole, Италия
Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia
Bedizzole, Италия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
€2,20 млн
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