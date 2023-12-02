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Пентхаусы в Иерусалимский округ, Израиль
Пентхаус
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16 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
5
400 м²
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
€6,82 млн
в месяц
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
5
3
300 м²
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
€3,35 млн
в месяц
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
6
180 м²
Удивительный пентхаус в самом сердце Ромемы, 6 комната балкон 90 кв.м с видом на Иерусалим. …
€1,66 млн
в месяц
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
5
4
200 м²
Красивый пентхаус в самом сердце улицы Сороцкин, в том числе 5000 шекелей, от единичного дох…
€1,27 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
3
134 м²
Красивый пентхаус на Гершоне Авнере 5, Топ Арнона. архитектурно оформленный, высококачествен…
€940,015
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
4
2
110 м²
Великолепный отремонтированный пентхаус! Олей Хагардом. Прекрасный вид. Яркий и воздушный. 5…
€467,750
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
2
128 м²
Удивительный пентхаус, один уровень 128 кв.м, Мордот Гило Дона. угловое здание с видом на го…
€792,298
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
2
Новая магическая собственность в Абу Тор! Улица Гихон. Интимный, тихий, пентхаус в небольшом…
€402,863
в месяц
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
6
2
Редкий пентхаус в Зеленой Арноне, на Хагилади 1. 7 комната Пентхаус, 178 кв.м на одном уровн…
€1,21 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
3
2
140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
3
2
140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
3
2
140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
3
204 204 м²
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
€2,49 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
3
202 м²
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
€2,57 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
2
2
86 м²
3 комнатная квартира, 86 кв.м, 2-й этаж нашего 4, частная парковка, балкон Сукка, герметична…
€909,928
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
4
3
86 м²
3 комнатная квартира, 86 кв.м. 3-й этаж из 4, частная парковка, балкон Сукка, герметичная ко…
€909,928
в месяц
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