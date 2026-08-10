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Пентхаусы в Рамат-Гане, Израиль

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4 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Ссылка: RG 115 Район: центр города, недалеко от фондовой биржи и трамвайной станции Высокая …
$3,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
В жилом районе Ramat gan Exchange Исключительный роскошный пентхаус 29-й и последний этаж 20…
$3,30 млн
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Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92 млн
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TekceTekce
Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27 млн
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