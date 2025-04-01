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Пентхаусы в Бат-Ям, Израиль

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 200 м²
ПРЕМЬЕРНАЯ АРЕНДА - БАТ ЯМ - РЯДОМ С МОРЕМ «Бутиковое» здание в самом центре Бат-Яма на тих…
$912,925
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Пентхаус 7 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 7 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 7
Площадь 258 м²
Роскошный трехуровневый пентхаус с панорамным видом на море БАТ ЯМ | ЗОЛОТОЙ ПЛОЩАДЬ РОСКОШН…
$4,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 199 м²
Новый пентхаус очень популярное место тихая улица отремонтированное здание с лифтом и парко…
$1,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Доставка через 1 месяц Исключительный пентхаус 100м2 + терраса 100м2 лифт и парковка ЗАХВАТ…
$1,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Новый пентхаус 134 м2 + терраса 41 м2 лифт и парковка очень яркий идеально подходит для сем…
$1,17 млн
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Пентхаус 6 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 6
Площадь 212 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с панорамным видом на море БАТ ЯМ | ЗОЛОТОЙ ПЛОЩАДЬ РОСКОШН…
$2,22 млн
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Параметры недвижимости в Бат-Ям, Израиль

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