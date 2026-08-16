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Пентхаусы в Центральном округе, Израиль

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Нетания
14
Ришон-ле-Цион
5
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29 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Нетания, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Для продажи: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-эта…
$1,31 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Квартира Рамез, Ришон ЛеЗион Уникальный жилой проект в самом востребованном районе Рамеса, с…
$1,27 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Пентхаус 140 м2 с террасой 120 м2. Лифт, парковка включена. Квартира полностью отремонтирована
$1,18 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 313 м²
Ссылка: NT 220 Район: Центр города Новый пентхаус на 5 комнат Площадь поверхности 313 м2 Тер…
$3,89 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнель…
$1,55 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,52 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 168 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$2,94 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,12 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
В центре города - пентхаус 144 м2 с 2 террасами 35 + 45 м2. Полностью отремонтирован. Парков…
$1,16 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Живое совершенство в Нетании! Mardochee Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальн…
$5,92 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятс…
$2,33 млн
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Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 169 м²
✨ Эксклюзивная продажа - 6-комнатный пентхаус в Раанане ✨Редкий товар, предназначенный для к…
$2,72 млн
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Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
очень красивый 6-комнатный пентхаус. (273 м2 Арнона) Один наверху. Очень вложен. комната без…
$2,55 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
$1,28 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 186 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,18 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже. Со …
$2,57 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 158 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,33 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 187 м²
В самом центре города, наслаждаясь премиальным расположением у подножия Кикара, откройте для…
$3,18 млн
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Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$2,43 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 244 м²
Красивый пентхаус в Нетании в районе Нат 600, панорамный вид на море, терраса 36м2
$2,54 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
$1,28 млн
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Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$1,64 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,54 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 156 м²
Превосходный пентхаус на продажу в Нетании, в районе Парк Хайам, недалеко от центра города. …
$2,09 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 161 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,18 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Ссылка: NT 225 Район: Hashmonaim Новое и современное здание, которому всего 6 лет Захватываю…
$2,11 млн
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Пентхаус 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 178 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$2,94 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Rishon Letsion, лицом к морю, (hof rishon letsion) Близко к морю и тайелету у подножия здани…
$3,54 млн
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Пентхаус в Нетания, Израиль
Пентхаус
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85 млн
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Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

с террасой
Недорогая
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