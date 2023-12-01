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Пентхаусы в Центральный округ, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
€3,59 млн
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Параметры недвижимости в Центральный округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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