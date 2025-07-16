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Пентхаусы в Ашдоде, Израиль

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 113 м²
крайне редкий 2-комнатный пентхаус Жилая площадь 50 м² + терраса 63 м². новостройка пасторал…
$505,620
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Пентхаус в Ашдоде с прекрасным видом на море. Стратегическое расположение. 5 комнат преобраз…
$1,15 млн
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Пентхаус 6 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 319 м²
СТОП: Пентхаус в «Мар» в Ашдоде, 6 комнат, 319 м2 нетто и 174 м2 террас с видом на море, бас…
$2,25 млн
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