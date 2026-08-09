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Пентхаусы в Иерусалиме, Израиль

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23 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 133 м²
Новый проект Рамат Шарет Иерусалим, граница Бет Хаган Состоит из 2 зданий 19 этажей и ниже …
$4,00 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
5-комнатный пентхаус 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный, великол…
$2,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новостройке Кириат Йовель Иерусалим Новый прое…
$2,34 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 156 м²
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кирьят Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хай…
$2,06 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Вы покупаете 4 номера - вы получаете 132 м2 + террасу 25 м2!!! Новое здание после проекта Т…
$982,350
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Пентхаус мечты 5 комнат 140 м2 + терраса Soucca 40 м2 Пол 23 из 24 Потрясающий панорамный ви…
$2,55 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Сдача за 32 месяца большого 5-комнатного пентхауса площадью 135 м², ВСП 2,97 м, мастер-люкс,…
$1,65 млн
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Пентхаус 8 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 8 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 8
Площадь 240 м²
Продай Иерусалим, Байит Веган. Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой. Пентхаус 5 но…
$2,33 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Прекрасный пентхаус на продажу в Иерусалиме, в районе Талпиот! Новое здание 11 этаж с лифтам…
$2,16 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Мы рады представить наш новый эксклюзивный продукт в престижном районе Арнона в Иерусалиме. …
$1,83 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивно красивый пе…
$2,16 млн
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Пентхаус 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 220 м²
На продажу в Тальпиот Норд — 6-комнатный пентхаус площадью около 180 м² и балконом площадью …
$2,76 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 147 м²
???? Новая недвижимость на рынке! ????? Идеальное расположение между тремя зонами: рядом с …
$2,46 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Привыкайте жить в комфорте высокого уровня роскошной квартиры Penthouse в знаменитом районе …
$1,86 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 156 м²
5-комнатный пентхаус 156м2 с террасой 41м2 в новостройке Кирьят Хаёвель, Иерусалим Новый пр…
$1,86 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Мордо Арнона. Последний мини-домик в престижном проекте! Редкая возможность для роскошного п…
$2,17 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Источник: JR 111 Район: Катамон 2 новых пентхауса промоутера Высокое положение, умный дом До…
$2,76 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Роскошный пентхаус площадью 170 м2 и 44 м2 террасы, на 17-м этаже современного и престижного…
$2,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 156 м²
4-комнатный пентхаус 156м2 в новом проекте Кириат Хаёвель, Иерусалим Новый проект в Кирьят …
$1,86 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Пентхаус мечты, на 24-м этаже, 140 квадратных метров построен и 25 квадратных метров дополни…
$2,31 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Пентхаус мечты с высококлассной архитектурой, с захватывающими видами и роскошной открытой к…
$2,67 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
5-комнатный пентхаус 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят-Йовель, Иерусалим Эксклюзивный, вели…
$2,03 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Пентхаус мечты 5 комнат 140 м2 + терраса Soucca 30 м2 Пол 23 из 24 Потрясающий панорамный ви…
$2,22 млн
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Параметры недвижимости в Иерусалиме, Израиль

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