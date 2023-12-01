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Пентхаусы в Иерусалим, Израиль

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16 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
€6,82 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
€3,34 млн
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Удивительный пентхаус в самом сердце Ромемы, 6 комната балкон 90 кв.м с видом на Иерусалим. …
€1,66 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Красивый пентхаус в самом сердце улицы Сороцкин, в том числе 5000 шекелей, от единичного дох…
€1,26 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Красивый пентхаус на Гершоне Авнере 5, Топ Арнона. архитектурно оформленный, высококачествен…
€939,233
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный отремонтированный пентхаус! Олей Хагардом. Прекрасный вид. Яркий и воздушный. 5…
€467,361
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Удивительный пентхаус, один уровень 128 кв.м, Мордот Гило Дона. угловое здание с видом на го…
€791,640
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Новая магическая собственность в Абу Тор! Улица Гихон. Интимный, тихий, пентхаус в небольшом…
€402,529
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Редкий пентхаус в Зеленой Арноне, на Хагилади 1. 7 комната Пентхаус, 178 кв.м на одном уровн…
€1,21 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,15 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 204 м²
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
€2,49 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
€2,57 млн
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
3 комнатная квартира, 86 кв.м, 2-й этаж нашего 4, частная парковка, балкон Сукка, герметична…
€909,172
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с A C в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
3 комнатная квартира, 86 кв.м. 3-й этаж из 4, частная парковка, балкон Сукка, герметичная ко…
€909,172
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Параметры недвижимости в Иерусалим, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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