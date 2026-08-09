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Пентхаусы в Нетании, Израиль

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15 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,50 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 161 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,15 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятс…
$2,29 млн
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Пентхаус 140 м2 с террасой 120 м2. Лифт, парковка включена. Квартира полностью отремонтирована
$1,17 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Ссылка: NT 225 Район: Hashmonaim Новое и современное здание, которому всего 6 лет Захватываю…
$2,08 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 313 м²
Ссылка: NT 220 Район: Центр города Новый пентхаус на 5 комнат Площадь поверхности 313 м2 Тер…
$3,83 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 244 м²
Красивый пентхаус в Нетании в районе Нат 600, панорамный вид на море, терраса 36м2
$2,50 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Живое совершенство в Нетании! Mardochee Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальн…
$5,83 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,52 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
В центре города - пентхаус 144 м2 с 2 террасами 35 + 45 м2. Полностью отремонтирован. Парков…
$1,14 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 156 м²
Превосходный пентхаус для продажи в Нетании, в районе Парк Хаям, недалеко от центра города. …
$2,09 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 187 м²
В самом центре города, наслаждаясь премиальным расположением у подножия Кикара, откройте для…
$3,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Нетания, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Для продажи: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-эта…
$1,30 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 158 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,30 млн
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Пентхаус в Нетания, Израиль
Пентхаус
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85 млн
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Параметры недвижимости в Нетании, Израиль

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