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Пентхаусы с садом в Израиле

Тель-Авив
26
Иерусалим
7
Нетания
4
Тель-Авивский округ
28
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1 объект найдено
Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Израиле

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