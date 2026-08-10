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Пентхаусы в Тель-Авивском округе, Израиль

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Тель-Авив
90
Бат-Ям
13
Рамат-Ган
4
Тель-Авив
92
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115 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Доброе утро! БАТ ЯМ КУАРТИЕР АЛЛОЗОРОВ ПРОЧЕ ДЕ ЛА МЕР, ДУ ТРАМВЕЙ, ДЕС ЭКОЛЕС И ДЕС КОММЕРК…
$1,22 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Ссылка: TL 2632 Район: 2-я морская линия, Бен-Иегуда/Бограшов, всего в нескольких шагах от п…
$4,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Ссылка TL 2437 Близко к Ротшильду Пентхаус 4 штуки 135 м2 + 85 м2 террасы первого этажа с кр…
$3,96 млн
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Пентхаус 6 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 6
Площадь 182 м²
Для продажи - Ривьера Прожект Бен Гурион, Бат Ям - Полный морской обзор Гарантия жизни Экск…
$4,33 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Этот великолепный пентхаус предлагает около 125 м2 жилых помещений, дополненных 45 м2 открыт…
$4,35 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спаль…
$4,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 264 м²
Для продажи - один пентхаус со всеми позициями ? Расположен на тихой улице недалеко от Шенк…
$6,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Пентхаус с террасой на крыше для продажи в Тель-Авиве, на тихой улице Керем Хатейманим, в не…
$3,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Отличный пентхаус на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, всего в нескольких шагах от мор…
$3,23 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 208 м²
В новом здании в самом сердце популярного района Бавли, Пентхаус высокого класса с ясным вид…
$3,60 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 159 м²
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой ср…
$1,65 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Красивая квартира, отремонтированная с большим шармом, расположена в районе Бен-Гурион. 90 м…
$1,55 млн
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Пентхаус 7 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 7 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 7
Площадь 227 м²
Исключительный пентхаус на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Блвд Бен-Гурион и в нескольких …
$8,66 млн
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Пентхаус 8 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 8 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 8
Площадь 480 м²
Этот необыкновенный пентхаус воплощает роскошь и архитектурное превосходство. С впечатляющей…
$13,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Срочная продажа!Пентхаус 5 комнат на ул. Наоми Шемер (район Х-300), Холон Основные преимуще…
$1,77 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Красивый пентхаус, расположенный между бульваром Нордау и морем, с 2 красивыми террасами пло…
$2,61 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиаль…
$5,12 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, нед…
$2,49 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Очень востребованная улица Тихий и зеленый жилой Открытый вид Прекрасные объемы 108 квадратн…
$1,83 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 290 м²
Ref SHO - Великолепный дуплексный пентхаус площадью 148 м2 + терраса 142 м2 с 3 парковочными…
$5,46 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 197 м²
В современной башне, обращенной к морю. Пентхаус 5 номеров 165 м2 + терраса 31,5 м2. Высоко …
$2,50 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Рас…
$3,50 млн
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 106 м²
Новые в продаже исключительно! 60 улица Йехошуа Бен Нун Тихая улица в очень популярном райо…
$3,63 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается! Уникальный дуплексный пентхаус в недавно сохранившемся бутик-здании Выбор, недал…
$3,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, напротив башни Неве Цедек! Новое здание высокого положения…
$2,83 млн
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Пентхаус 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Ссылка: TL 2305 Район: Хайаркон в 150 метрах от моря Строительный цех класса, полностью отре…
$6,99 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Гордона и в нескольких шагах от…
$6,41 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же ур…
$5,33 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Новое строящееся здание (Тама 38/2) Исключительный пентхаус — очень редкий 83 м2 + 33 м2 тер…
$2,40 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, в старом северном районе и в нескольких шагах от моря. Дос…
$4,06 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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