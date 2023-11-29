ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Израиль
Жилая
Тель-Авивский округ
Пентхаусы
Пентхаусы в Тель-Авивский округ, Израиль
Пентхаус
Очистить
22 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
3
225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,57 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
4
3
212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,14 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,45 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
4
3
242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,69 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
3
3
271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,29 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
3
2
204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
4
3
182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,17 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
4
4
467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,59 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
5
4
575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,67 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
4
331 м²
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
4
3
196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
6
5
497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
3
2
197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
6
5
1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
6
4
550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
2
3
317 м²
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
6
6
2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
3
220 м²
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
4
400 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
4
3
479 м²
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
4
3
255 м²
Новый престижный проект расположен в самом сердце популярного Старого Севера Тель-Авива, нед…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL