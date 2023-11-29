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Пентхаусы в Тель-Авивский округ, Израиль

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22 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,57 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,14 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,45 млн
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Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,69 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,29 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,17 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,59 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,67 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Новый престижный проект расположен в самом сердце популярного Старого Севера Тель-Авива, нед…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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