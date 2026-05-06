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Жилой квартал Preparer votre futur et vivre au coeur de la city

Ашдод, Израиль
от
$1,08 млн
;
2
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ID: 39827
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Перевод
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Воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы стать владельцем Ашдода. Есть квартиры, которые мы посещаем, и некоторые из них, которые мы уже представляем себе как наш дом. В самом сердце Ашдода расположен роскошный жилой комплекс из 3-х зданий, переопределивший опыт городской жизни. Умный дизайн, аккуратная отделка и элегантная атмосфера объединяются, чтобы создать идеальную среду обитания, предлагая спокойствие, комфорт и роскошь в полной гармонии. Каждая квартира была спроектирована для вашего комфорта и расширена щедрым открытым пространством, балконом или террасой. Гораздо больше, чем квартира: реальное место жизни, где комфорт, элегантность и спокойствие встречаются ежедневно. Наслаждайтесь повседневной жизнью, которой способствует близость всего, что оживляет город: магазины, школы и услуги доступны пешком. Прекрасно соединенная резиденция позволяет добраться до каждого места в Ашдоде на общественном транспорте. Идеальная доступность, упрощающая повседневную жизнь, практичная и приятная, повышает привлекательность резиденции. Выбор роскошных апартаментов 3, 4 и 5 номеров. ИДЕАЛ для кандидатов, ИДЕАЛ для инвестиций или просто жить там. Обеспечьте новую квартиру сегодня с небольшим вкладом и спокойно подготовьте свою Алью в ближайшие годы. Исключительные финансовые условия: Сегодня только 20% приходится платить. Остаток 80% за 4 года, на доставку. Без индексации. Никакого повышения цен. Не интересно. Доступно: Квартира 3 номера от 2.350.000 Нис Квартира 4 номера от 2.870.000 Нис Квартира 5 номеров от 3.200.000 Нис Начинается строительство: 01/01/2027 Доставка: 01/01/2031 Исключительные финансовые условия: Сегодня только 20% приходится платить. Остаток 80% за 4 года, на доставку. Без индексации. Никакого повышения цен. Не интересно.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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