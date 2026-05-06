Жилой квартал Preparer votre futur et vivre au coeur de la city

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Воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы стать владельцем Ашдода.
Есть квартиры, которые мы посещаем, и некоторые из них, которые мы уже представляем себе как наш дом.
В самом сердце Ашдода расположен роскошный жилой комплекс из 3-х зданий, переопределивший опыт городской жизни. Умный дизайн, аккуратная отделка и элегантная атмосфера объединяются, чтобы создать идеальную среду обитания, предлагая спокойствие, комфорт и роскошь в полной гармонии.
Каждая квартира была спроектирована для вашего комфорта и расширена щедрым открытым пространством, балконом или террасой. Гораздо больше, чем квартира: реальное место жизни, где комфорт, элегантность и спокойствие встречаются ежедневно.
Наслаждайтесь повседневной жизнью, которой способствует близость всего, что оживляет город: магазины, школы и услуги доступны пешком. Прекрасно соединенная резиденция позволяет добраться до каждого места в Ашдоде на общественном транспорте. Идеальная доступность, упрощающая повседневную жизнь, практичная и приятная, повышает привлекательность резиденции.
Выбор роскошных апартаментов 3, 4 и 5 номеров.
ИДЕАЛ для кандидатов, ИДЕАЛ для инвестиций или просто жить там.
Обеспечьте новую квартиру сегодня с небольшим вкладом и спокойно подготовьте свою Алью в ближайшие годы.
Исключительные финансовые условия:
Сегодня только 20% приходится платить.
Остаток 80% за 4 года, на доставку.
Без индексации. Никакого повышения цен. Не интересно.
Доступно:
Квартира 3 номера от 2.350.000 Нис
Квартира 4 номера от 2.870.000 Нис
Квартира 5 номеров от 3.200.000 Нис
Начинается строительство: 01/01/2027
Доставка: 01/01/2031
Исключительные финансовые условия:
Сегодня только 20% приходится платить.
Остаток 80% за 4 года, на доставку.
Без индексации. Никакого повышения цен. Не интересно.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
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Продуктовые магазины
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