Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Новый проект Ramat Sharet Иерусалимская граница Бет Ваган Состоит из 2 19-этажных зданий и 7-этажного здания, включающего множество магазинов на первом этаже, огромную террасу-сад, по 3 лифта каждый (включая 2 шаббата), кнессет ставок, тренажерный зал... Выпуск 2029 года 3 комнаты 80м2 с Мирпесетом 10м2 3 комнаты 85m2 с Мирпесетом 10m2 3,5 штуки 86м2 с Мирпесетом 10м2 С подвалом и парковкой Цена от 3 400 000 шекелей Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры. 4 номера 97м2 с 12м2 Мирпесета с подвалом и 2 парковочных места Цена от 4.100.000 шекелей 5 комнат 120м2 с Мирпесетом 11м2 Цены за этаж, от 4.857.000 шекелей с подвалом и 2 парковочных места 5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и 120м2 Мирпесета Цена 6 200 000 шекелей Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивым мирпесетом 133м2, возможность сделать бассейн 6 номеров 156м2 с красивым Мирпесетом 130м2 возможность сделать бассейн Цена 12 000 000 шекелей Способ оплаты: 20% - 80% 15% на подпись, остаток делится в несколько раз Примечание: Цены могут варьироваться (Эта премия не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% НДС) Для получения дополнительной информации или для организации визита.