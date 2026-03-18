Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Новый проект Ramat Sharet Иерусалимская граница Бет Ваган
Состоит из 2 19-этажных зданий и 7-этажного здания, включающего множество магазинов на первом этаже, огромную террасу-сад, по 3 лифта каждый (включая 2 шаббата), кнессет ставок, тренажерный зал...
Выпуск 2029 года
3 комнаты 80м2 с Мирпесетом 10м2
3 комнаты 85m2 с Мирпесетом 10m2
3,5 штуки 86м2 с Мирпесетом 10м2
С подвалом и парковкой
Цена от 3 400 000 шекелей
Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры.
4 номера 97м2 с 12м2 Мирпесета с подвалом и 2 парковочных места
Цена от 4.100.000 шекелей
5 комнат 120м2 с Мирпесетом 11м2
Цены за этаж, от 4.857.000 шекелей с подвалом и 2 парковочных места
5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и 120м2 Мирпесета
Цена 6 200 000 шекелей
Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивым мирпесетом 133м2, возможность сделать бассейн
6 номеров 156м2 с красивым Мирпесетом 130м2 возможность сделать бассейн
Цена 12 000 000 шекелей
Способ оплаты:
20% - 80%
15% на подпись, остаток делится в несколько раз
Примечание: Цены могут варьироваться
(Эта премия не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% НДС)
Для получения дополнительной информации или для организации визита.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
