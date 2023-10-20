Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Вилла Tehila - это уникальный и полностью функционирующий бутик-отель Gallic, идеально расположенный в самом сердце исторической деревни Рош-Пина, одного из самых популярных и очаровательных мест на севере Израиля. Недвижимость сочетает в себе интимный и романтический опыт гостеприимства с проверенным коммерческим потенциалом, в пасторальной обстановке галлианских пейзажей, пышной зелени и исключительного спокойствия. Отель занимает около 978 квадратных метров пространства, построенного на просторном участке площадью около 3200 квадратных метров. Он включает в себя 14 тщательно спроектированных люксов, а также центральное здание, которое является сердцем клиентского опыта. Планировка и концепция недвижимости в основном подходят для пар, с сильным акцентом на конфиденциальность и высокий стандарт магазина гостеприимства. Общественные зоны включают приветственный вестибюль с уникальной галилейской атмосферой, общий патио, бассейн с подогревом, джакузи и спа-зону, лечебные комнаты, паб и клубную зону, ресторан и кафе-бар, а также частную парковку для гостей. Недвижимость полностью меблирована и оборудована, включающая около 15 ванных комнат и 15 гостевых туалетов. Villa Tehila работает как устоявшийся и известный бутик-отель, пользуясь отличной репутацией и лояльной клиентурой. Это редкая возможность приобрести элитную туристическую недвижимость с четкой идентичностью, текущими операциями и привилегированным местоположением в одном из самых желанных и качественных туристических регионов Израиля.