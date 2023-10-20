  1. Realting.com
  Израиль
  Ашдод
  Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
$391,875
7
ID: 33668
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Ashkelon Subdistrict
  Город
    Ашдод

О комплексе

Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции Ашдод-Бич, линия фронта на Тайелете, обращенная к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным туалетом. Идеальная недвижимость, чтобы наслаждаться морем каждый день или выгодно инвестировать в одно из самых востребованных мест. Все находится в нескольких минутах ходьбы: пляж, модные рестораны, кафе, супермаркет и удобства. Здесь вы покупаете место премиум-класса по редкой цене. Возможность быстро воспользоваться.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

