  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33678
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4 номера, новые в новом бутик-здании, просторные и реализованные только из роскошных материалов, терраса 12 м2, парковка. 3 спальни, включая главную спальню с частной ванной комнатой, MAMAD и второй ванной комнатой. Очень светлые с большими окнами, и тихие. В 5 минутах от парка Хаяркон, 4-й этаж, лицом на север, юг и запад. В 15 минутах ходьбы от порта Тель-Авив.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa a renover potentiel construction
Иерусалим, Израиль
Цена по запросу
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$391,875
Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции Ашдод-Бич, линия фронта на Тайелете, обращенная к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным ту…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$783,750
Продается Рядом с Фришманом 2 штуки 36 м2 Второй этап Арендовать 5000 Рядом с пляжем 2 500 000 Нис
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Герцлия, Израиль
от
$1,71 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации