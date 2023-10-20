  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Ашдод, Израиль
от
$689,700
;
9
Оставить заявку
ID: 33672
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается в Ашдоде: Настоящий дробовик! 4-комнатная квартира - 128 м2 с балконом 10 м2, с которого открывается совершенно беспрепятственный вид на парк, без каких-либо визави. Расположенная в востребованной резиденции 8 этажей, с 2 лифтами, включая лифт Шаббата, в квартире есть кондиционер, частная парковка и вход, доступный немедленно. Стратегическое расположение, рядом со всеми удобствами. Цены указаны: 2 500 000 Редкий случай на рынке, который должен быть изъят без промедления.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Ашдод, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
Жилой квартал Magnifique 2 pieces meuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,724
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Ашдод, Израиль
от
$689,700
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Исключительно в центре города. Пентхаус девять футов. Прекрасный пентхаус из 6 штук. 180 м2. 150 м2 террасы. Вид на отставку. 2 парковочных места и 1 погреб доступны в июне 2026 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Нетания, Израиль
от
$642,675
Дизенгофф Улица в самом сердце Нетании, премиум-место рядом с Кикар Хаатсмаут. Район востребован своими магазинами, кафе, городской достопримечательностью и быстрым доступом к пляжу. Квартира 3 комнаты, около 88 м2, на 1-м этаже 5. Полностью отремонтирована, с комфортными объемами и светло…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Жилой квартал Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Продажа - редкая возможность Кириат Хайовель - Проект 2,5 штуки 64 м2 2 террасы – 5,5 м2 каждая Парковка Махсан Доставка через 8 месяцев
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации