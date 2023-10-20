Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается в Ашдоде: Настоящий дробовик!
4-комнатная квартира - 128 м2 с балконом 10 м2, с которого открывается совершенно беспрепятственный вид на парк, без каких-либо визави.
Расположенная в востребованной резиденции 8 этажей, с 2 лифтами, включая лифт Шаббата, в квартире есть кондиционер, частная парковка и вход, доступный немедленно.
Стратегическое расположение, рядом со всеми удобствами.
Цены указаны: 2 500 000
Редкий случай на рынке, который должен быть изъят без промедления.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно