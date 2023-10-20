Жилой квартал A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Продается в Ашдоде: Настоящий дробовик! 4-комнатная квартира - 128 м2 с балконом 10 м2, с которого открывается совершенно беспрепятственный вид на парк, без каких-либо визави. Расположенная в востребованной резиденции 8 этажей, с 2 лифтами, включая лифт Шаббата, в квартире есть кондиционер, частная парковка и вход, доступный немедленно. Стратегическое расположение, рядом со всеми удобствами. Цены указаны: 2 500 000 Редкий случай на рынке, который должен быть изъят без промедления.