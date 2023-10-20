  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$623,865
;
10
Оставить заявку
ID: 33498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая жемчужина: новая 2-комнатная квартира в Ашдоде «Каланиот» в срочном порядке с кондиционером, парковкой, подвалом

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,881
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$623,865
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Тель-Авив, Израиль
от
$768,075
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Hovevei Tsion, жилая улица 2 шага от пляжа 3 комнаты отремонтированы с просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и очень хорошим балконом 80 м2 Балкон 2 душевые комнаты Второй этаж лифт Парковка 5 800 000 Нис
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Редкая недвижимость на рынке: престижный дуплексный пентхаус в самом сердце Тель-Авива, предлагающий эксклюзивную среду обитания между морем, культурой и городским шипением. Основные характеристики • Внутренняя площадь: 140 м2 • Захватывающая терраса: 140 м2 с панорамным видом на город и мо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации