Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Расположен на очень популярной улице Бограшова, всего в 2 минутах ходьбы от моря, это
Квартира представляет собой исключительную возможность в самом сердце Тель-Авива.
Подробности о собственности
Площадь: 68 м2 хорошо организовано
1-й этаж из 4 (без лифта)
Ориентация: Восток - светлая квартира все утро
Номера: 3 просторные и функциональные комнаты
Балкон: небольшой балкон идеально подходит для утреннего кофе или зоны для чтения
Ванная комната: современная, со вкусом отремонтированная
Основные активы
Поиск места в самом сердце городской жизни Тель-Авива
В нескольких шагах от пляжа, набережной и торговых улиц
Живая среда, рядом с кафе, ресторанами и художественными галереями
Отличный арендный потенциал в одном из самых востребованных районов города
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно