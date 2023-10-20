  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Нетания, Израиль
от
$752,400
;
7
ID: 33457
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Квартира с очень просторным, очень ясным и совершенно беспрепятственным видом Ситуэ находится в двух шагах от кикара и пляжа. Отличная квартира для жилья или инвестиций

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

