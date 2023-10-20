  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
;
4
ID: 33548
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив Лайфлет 26 Расположенная в одном из самых востребованных зданий в Тель-Авиве, на границе Неве Цедек и в самом сердце оживленного района Флорентина, эта 2-комнатная квартира предлагает элегантную и утонченную жилую среду в рамках элитного архитектурного проекта. Детали собственности: - Внутренняя площадь: 48 м2 - Терраса: 10 м2 - Пол: 5 из 13 - Ориентация: Юго-Восток, очень яркий с четким видом - 1 комфортабельный номер - Гостиная с открытой кухней Современная ванная комната Mamad (безопасное пространство) Частная парковка - Пещера Преимущества проживания: 24/7 охранник Спортивный зал - Открытый бассейн в здании Стоимость: IL 3 560 000 Цена за м2: 67 300 ILS/м2 (расчет на основе 52 м2, включая 50% террасы) Местоположение по выбору: На перекрестке Флорентина и Неве Цедек, недалеко от парка Хамесила, художественных галерей, кафе, ресторанов и недалеко от моря. Редкая возможность - идеально подходит для основного места жительства, ноги к земле или постоянных инвестиций. Мы говорим на французском, английском и иврите. Премиальная недвижимость Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Другие комплексы
Realting.com
Перейти
