  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
;
10
ID: 33582
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря. Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая дизайн, комфорт и качество жизни на самом высоком уровне. Этот дом был перестроен и спроектирован архитектором Мануэлем Загури (по классификации из Безалеля). С площадью 266 м2 (на поверхности 110 м2) он простирается на 4 уровня: • Первый этаж: 76 м2 открытого жилого пространства с функциональной и оборудованной кухней и большими окнами с видом на внутренний двор. • Пол площадью 73 м2 включает 3 спальни: 2 детские спальни и роскошный мастер-люкс с большой яркой ванной комнатой и очаровательным балконом с видом на внутренний двор. • Под крышей: 36 м2 с возможностью создания офиса, студии или дополнительного люкса. Просторный подвал площадью 82 м2, который может вместить различные мероприятия: домашний кинотеатр, тренажерный зал или частное жилье. В подвал входит мамочка! Частный двор площадью 33 м2, идеально подходит для приема, организации летних ужинов или отдыха в покое. Крытая частная парковка: настоящая привилегия в самом центре района. На зарезервированной парковке можно припарковать дополнительный автомобиль перед домом.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Другие комплексы
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Продать Иерусалим, Байит веган, Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой Пентхаус 5 номеров 140 кв.м жилой площади, 170 кв.м террасы и сада, великолепный панорамный вид на Иерусалим! Очень большая гостиная, независимая кухня, мастер-люкс, 2 ванные комнаты, 3 ориентации, комната для мам…
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Ашдод, Израиль
от
$893,475
Квартира на продажу отремонтирована в Ашдоде площадью 154 м2 с подвалом, расположенным в «HE» рядом с магазинами, школами, синагогами, автобусом
