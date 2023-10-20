Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
В самом сердце востребованного района Раско в Иерусалиме откройте для себя эту красивую квартиру площадью 67 м2, расположенную на 1-м этаже здания, полностью отремонтированного после TAMA с лифтом Шаббата. Яркая гостиная с полураздельной кухней открывается прямо на красивый огороженный сад площадью около 100 м2, в том числе 15 м2, выложенный в Табу, предлагая исключительное и редкое открытое жилое пространство в городе. Квартира включает в себя большую безопасную комнату (Мамад), а также вторую комнату, идеально подходящую для офиса, детской спальни или дополнительной комнаты. Благодаря своей западной и южной экспозиции, недвижимость имеет приятную природную яркость в течение дня, в тихой и жилой среде. Идеальная возможность комфортно жить в Иерусалиме или сделать надежные инвестиции в недвижимость в очень востребованном районе.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно