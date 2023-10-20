Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
$937,365
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В самом сердце востребованного района Раско в Иерусалиме откройте для себя эту красивую квартиру площадью 67 м2, расположенную на 1-м этаже здания, полностью отремонтированного после TAMA с лифтом Шаббата. Яркая гостиная с полураздельной кухней открывается прямо на красивый огороженный сад площадью около 100 м2, в том числе 15 м2, выложенный в Табу, предлагая исключительное и редкое открытое жилое пространство в городе. Квартира включает в себя большую безопасную комнату (Мамад), а также вторую комнату, идеально подходящую для офиса, детской спальни или дополнительной комнаты. Благодаря своей западной и южной экспозиции, недвижимость имеет приятную природную яркость в течение дня, в тихой и жилой среде. Идеальная возможность комфортно жить в Иерусалиме или сделать надежные инвестиции в недвижимость в очень востребованном районе.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

