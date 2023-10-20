  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Хадера, Израиль
от
$630,000
;
6
ID: 27981
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Смилански Хадера — Исключительная городская резиденция в самом центре города Доставка: август 2027 Премиум расположение, прямо в центре Хадеры: недалеко от Дворца правосудия и Ратуши, недалеко от будущей Кирьи Хамемшалы и менее чем в 10 минутах ходьбы от станции (прямое сообщение Тель-Авив). Проект, подписанный известным застройщиком, объединяет магазины, офисы и жилье с частным входом для эксклюзивной атмосферы. Активы проекта: Общая панорамная терраса ~550 м2 зарезервирована для жителей, с открытым видом на город. Частный ландшафтный сад ~ 600 м2 для отдыха с семьей или соседями. Шопинг на первом этаже, выбор качественных магазинов, прямой доступ. Динамичная, современная, хорошо обслуживаемая среда обитания — идеально подходит для проживания или инвестирования.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации