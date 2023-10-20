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Жилой квартал Villa haut standing

Кфар Йона, Израиль
от
$2,11 млн
11.06.2025
$2,11 млн
14.05.2025
$5,618
;
9
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ID: 25954
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кфар Йона

О комплексе

Перевод
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СПОСОБНЫЙ ДОМ 330 М2, СОСТОЯННЫЙ НА 460 М2 ПОЛЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 7 КАМБЕРОВ ЧЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАРЕНТАЛА. Супер-Джардин Арбор с Пискин, Внешняя Кухня.. Ру Калме и исследование.

Местонахождение на карте

Кфар Йона, Израиль

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Жилой квартал Villa haut standing
Кфар Йона, Израиль
от
$2,11 млн
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