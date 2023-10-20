Жилой квартал Villa haut standing

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БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей.
Его характеристики:
- Дом 5,5 комнат площадью 170 м2,
- Поле 350 м2,
- Яркая гостиная,
- Кашерская кухня,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 4 дополнительных …
В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом.
Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима
Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный …