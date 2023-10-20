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Жилой квартал Appartement 5 pieces - 130m2 - bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
01.03.2025
$1,35 млн
09.02.2025
$1,33 млн
06.01.2025
$1,32 млн
;
9
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ID: 24350
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Квартира 5 номеров - 130м2 - Байит Веган Иерусалим 2 террасы 8m2 и 10m2, включая 6m2 soucca, 4-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (1 мамад), 1 ванная комната, 1 душ, 3 туалета Электрические жалюзи, кондиционер, наземные радиаторы, газовый водонагреватель Интерком видео, бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал 2 лифта Чабат Цена: 4 800 000 шекелей (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement 5 pieces - 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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