Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera

БЖ RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ. Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, кошерной кухней с центральным островом, террасой, двумя спальнями и ванной комнатой. Кондиционер, безопасное помещение, лифт. В подвале частный погреб и частное парковочное место. Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!