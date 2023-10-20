Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera

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БЖ
RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ.
Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, кошерной кухней с центральным островом, террасой, двумя спальнями и ванной комнатой.
Кондиционер, безопасное помещение, лифт.
В подвале частный погреб и частное парковочное место.
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui.
Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой.
Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM