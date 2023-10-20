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Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera

Хадера, Израиль
от
$558,991
02.04.2025
$558,991
25.02.2025
$560,583
05.02.2025
$551,429
01.01.2025
$553,419
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8
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ID: 24016
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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БЖ RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ. Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, кошерной кухней с центральным островом, террасой, двумя спальнями и ванной комнатой. Кондиционер, безопасное помещение, лифт. В подвале частный погреб и частное парковочное место. Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Беазрат Хашем Беяхад Ненациах!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$558,991
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