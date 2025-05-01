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Дома с гаражом в Индонезии

Бали
784
Малые Зондские острова
823
Южная Кута
173
Чангу
111
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258 объектов найдено
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Bali’s Pink Zone, this elegant two-bedroom villa offers the perfect …
$235,000
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Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя сущность тропической жизни в этой продуманно отремонтированной вилле с 2 с…
$229,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в оживленной туристической зоне Бингин, эта вилла с одной спальней предлагает …
$220,000
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Property Highlight: Leasehold Villa in Touristic Area, Only 5-Minute from Bingin Beach …
$207,167
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Luxury at an Unbeatable Price: Own This Stunning Leasehold 1-bed Villa in Canggu – Be…
$220,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
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Вилла в Kelating, Индонезия
Вилла
Kelating, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Retreat in Serene Kelating – 2-Bedroom Villa with walking Distance to the Be…
$153,121
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
In Berawa’s bustling center, lies a gem: a chic 3-bedroom villa that’s the epitome of luxury…
$270,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the serene and picturesque Tumbak Bayuh, this tropical modern 2-bedroom villa off…
$190,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene environment of Lodtunduh, this off-plan villa perfectly combines conte…
$215,691
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the peaceful village of Tumbak Bayuh, just a short drive from the vibrant Canggu …
$215,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This Off – plan is located on a hill at the southeast part of the Nusa Dua, Peninsula, provi…
$298,000
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Вилла в Табанан, Индонезия
Вилла
Табанан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Experience the charm of a nature-inspired home designed to evoke a sense of tranquility and …
$132,000
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Вилла в Kediri, Индонезия
Вилла
Kediri, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover a stunning 2-bedroom villa in the picturesque region of Tabanan – Tanah Lot, perfec…
$249,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the serene and picturesque Tumbak Bayuh, this tropical modern 2-bedroom villa off…
$220,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Plenty of investor opportunity in Bali real estate market Offering at the very competitive p…
$269,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 1 Bedrooms in Bingin Beach Price: USD 210,000 | Lea…
$210,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the peaceful and fast-growing area of Tumbak Bayuh-Pererenan, this stunning off-p…
$180,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Bali Villa for Sale – Steps from World-Class Beaches and Resorts Priced at USD 200,0…
$200,000
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Invest in Paradise – Own a High-End Leasehold 2-Bed Villa in One of Lombok’s Most Coveted Lo…
$284,307
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 500 м²
Продается современная 5-комнатная вилла, расположенная всего в 650 метрах от океана. Эта уни…
$876,834
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Embrace the essence of Bali’s tropical elegance with this exquisite 3-year leasehold villa, …
$296,779
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the perfect blend of modern design and convenience with this elegant 1-bedroom vill…
$255,000
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Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and cultural heart of Sukawati, this beautifully designed 2-bedroom vi…
$275,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Serenity and Comfort in Seseh : Beautifully Designed Villa with Premium Finishes Price at I…
$257,243
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в оживленном районе Беравы, этот полностью меблированный таунхаус с 2 спальням…
$260,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Here’s your chance to own an exquisite off-plan villa in the coveted Bingin-Uluwatu area of …
$275,000
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Типы недвижимости в Индонезии

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Индонезии

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