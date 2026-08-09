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Дома в Нусах-Дуа, Индонезия

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виллы
47
49 объектов найдено
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$450,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Прекрасная минималистская вилла на продажу в Унгасане, Джимбаран11 минут до пляжа Меласти, У…
$146,025
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$168,000
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Особенности:Пляжный дом Танджунг Беноа - Приморское спокойствие с современным флеромПлощадь …
$944,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и …
$105,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от к…
$90,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенный в премиальном жилом кластере, который пользуется большим спросом у иностранных…
$162,250
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Нуса Дуа, Бали. Площадь — 226 м². Со…
$766,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 34 м²
🔥 SMART-виллы с бассейном в Green Village | Nusa Dua всего в 700 м от пляжа! 🏡 30 стильн…
$95,000
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ISIA
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Вилла в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Бали. Площадь 242 м², 3 спальни. Современный дизай…
$838,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
🔥 УСПЕЙ КУПИТЬ ВИЛЛУ 1BR+ROOFTOP (75 м²) — ВСЕГО $178,000! 🔥 Эксклюзивное предложение — ф…
$178,000
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ISIA
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Бали. Площадь — 226 м². Современный …
$799,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 117 м²
Вилла с одной спальней в комплексе OCEANIQ 1, расположенная в районе Букит, Бали, всего в 80…
$545,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
🔥 УСПЕЙ КУПИТЬ ВИЛЛУ 1BR ПО СПЕЦЦЕНЕ — ВСЕГО $148,000! 🔥 В наличии осталось совсем немного …
$148,000
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ISIA
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$169,900
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Вилла 4 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Вилла с 4 спальнями в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Бали. Площадь — 319 м². Современный …
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Вилла с 4 спальнями в комплексе OCEANIQ 1, Букит, Бали. Площадь — 280 м², расстояние до океа…
$1,58 млн
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Бали. Площадь — 226 м². Современный …
$828,000
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Вилла 9 комнат в Беноа, Индонезия
Вилла 9 комнат
Беноа, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$110,000
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Дом 2 спальни в Беноа, Индонезия
Дом 2 спальни
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположение/расстояние:10 минут до ITDC Nusa Dua10 минут до платной дороги Бали Мандара8 ми…
$112,100
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 81 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$169,900
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Вилла комфорт+ класса с тремя спальнями, площадью 140 м², расположена в районе Букит, Нуса Д…
$420,000
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в кластере в престижном районе Нуса-Дуа на юге Бали, побережье Букит. В не…
$220,000
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и …
$168,000
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$420,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 117 м²
Современная вилла с одной спальней в комплексе OceaniQ Villas, Букит, Бали. Площадь — 117 м²…
$525,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$214,900
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$178,000
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