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Дома в Денпасар, Индонезия

таунхаусы
3
6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
Оставить заявку
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!UMALA…
€237,265
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DDA Real Estate
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+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Компл…
€173,386
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Компл…
€209,888
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru

Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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