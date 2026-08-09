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Дома в Денпасаре, Индонезия

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Санур
3
40 объектов найдено
Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Проснитесь, чтобы полюбоваться потрясающим видом на океан и завершите свои дни золотыми зака…
$154,350
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Вилла 5 комнат в Денпасар, Индонезия
Вилла 5 комнат
Денпасар, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 148 м²
Вилла с 5 спальнями в комплексе SANUR CASSANDRA VILLAS, район Санур, Бали. Площадь — 148 м².…
$555,000
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта современная тропическая вилла в Сануре расположена на 200 м2 земли с двухэтажным зданием…
$235,600
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TekceTekce
Вилла в Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Охватывая 5000 кв.м. в одном из самых доступных жилых районов Керобокана, этот высококлассны…
$236,680
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эта вилла в Балагане, вдохновленная средиземноморским стилем, сочетает в себе изысканность с…
$194,250
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Таунхаус 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Готовые таунхаусы в бутик-проекте в Сануре!PUNGUTAN Townhouse — готовый бутик-проект всего н…
$265,000
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
В нескольких шагах от всех удобств, которые предлагает Санур, и всего в 1 км от пляжа Мертас…
$222,677
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Вилла в Сануре, Бали. Современный комплекс, 3 спальни, площадь 133 м². Leasehold на 29 лет. …
$498,750
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Вилла 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 2 спальнями в районе Kerobokan!Spring Villa — современная двухэтажная вилла …
$104,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эта очаровательная вилла с 2 спальнями в Ньянг Ньянг сочетает в себе современный комфорт с п…
$204,750
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Вилла в Munggu, Индонезия
Вилла
Munggu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этот совершенно новый проект, расположенный в безмятежной деревне Семаги, предлагает уникаль…
$210,450
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе SANUR CASSANDRA VILLAS, Санур, Бали. Площадь 150 м², сдача в…
$562,500
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе Sanur Cassandra Villas, Санур, Бали. Площадь — 120 м². Совре…
$450,000
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Вилла в Sanur Kauh, Индонезия
Вилла
Sanur Kauh, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Расположенный всего в двух минутах ходьбы от пляжа Паданг Галак в главном районе Санура, это…
$229,400
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Вилла 4 комнаты в Munggu, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Munggu, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Совершенно новая вилла с 3 спальнями в Munggu (Бали)!Эта современная вилла расположена в рай…
$360,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Современная вилла с 3 спальнями в Улувату, предназначенная для тропического проживания и уда…
$252,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современная вилла с 2 спальнями всего в нескольких минутах от культовых скал и пляжей Ньян Н…
$186,375
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Вилла 5 комнат в Денпасар, Индонезия
Вилла 5 комнат
Денпасар, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 153 м²
Вилла с 5 спальнями в комплексе SANUR CASSANDRA VILLAS, Санур, Бали. Площадь — 153 м². Lease…
$573,750
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Вилла 3 комнаты в Легиан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Легиан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Новая современная вилла рядом с Trans Studio!Новая вилла с 3 спальнями в тихом районе рядом …
$208,000
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Дом 4 спальни в Денпасар, Индонезия
Дом 4 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Расположение / Расстояния:10 минут до 21-го уровня5 минут до школы 4 Denpasar3 минуты до GMS…
$230,100
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Дом 4 спальни в Денпасар, Индонезия
Дом 4 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Двухэтажный традиционный минималистский дом, расположенный в самом сердце Западного Денпасар…
$177,000
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Новая вилла в престижном районе Санура!Современная двухэтажная вилла в районе Sanur, располо…
$381,200
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 312 м²
Сочетая теплые, земляные тона средиземноморского дизайна с практичными современными удобства…
$115,900
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Вилла в Renon, Индонезия
Вилла
Renon, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Расположенная всего в нескольких минутах от самых популярных кафе, спортзалов и пляжа Перере…
$244,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Стильная современная вилла, предназначенная для расслабленной жизни и баланса между работой …
$210,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вдохновленная Средиземноморьем гавань в самом сердце Улувату, эта 1-комнатная квартира предл…
$147,000
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Последняя готовая вилла в бутик-комплексе в Сануре!KESARI Villa — готовая вилла с 3 спальням…
$420,000
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Вилла 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Вилла в комплексе SANUR CASSANDRA VILLAS, район Санур, Бали. Площадь 139 м², 3 спальни. Leas…
$521,250
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите мечтой Беравы в этом шикарном лофте с 1 спальней, который воплощает непринужденную ро…
$143,850
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Дом 4 спальни в Денпасар, Индонезия
Дом 4 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Эксклюзивный роскошный двухэтажный дом, расположенный в элитном жилом комплексе на улице Мах…
$147,500
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