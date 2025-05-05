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Дома в Бадунге, Индонезия

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461 объект найдено
Вилла 9 комнат в Унгасан, Индонезия
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Вилла 9 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Собственность ОписаниеРасположение: Jalan Raya Bali Cliff, Perum. Ungasan Residence, Br. Din…
$296,343
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Дом 2 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 2 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект на берегу океана, предлагающий виллы и апартаменты с потрясающими видами н…
$260,000
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Дом 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Дом 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс из 61 виллы, расположенный в живописном районе рядом со знаменитым пля…
$240,000
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Дом 3 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 3 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый премиум проект в районе Чангу!Новый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в…
$260,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 2 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$253,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 2 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$253,000
Оставить заявку
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
🇵🇱Уникальный комплекс двуспальных таунхаусов, расположенный в живописном районе Улувату на п…
$370,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 2 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект на берегу океана, предлагающий виллы и апартаменты с потрясающими видами н…
$260,000
Оставить заявку
Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
Оставить заявку
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
🇵🇱Уникальный комплекс двуспальных таунхаусов, расположенный в живописном районе Улувату на п…
$350,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл в 7 минутах от знаменитого пляжа Берава от застройщика с многолет…
$225,000
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Вилла в Munggu, Индонезия
Вилла
Munggu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных и развивающихся районов Бали, Чанг…
$150,000
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Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из сам…
$260,000
Оставить заявку
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
🇵🇱Уникальный комплекс двуспальных таунхаусов, расположенный в живописном районе Улувату на п…
$350,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Дом 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс из 61 виллы, расположенный в живописном районе рядом со знаменитым пля…
$240,000
Оставить заявку
Таунхаус в Dalung, Индонезия
Таунхаус
Dalung, Индонезия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Готовый проект. Видеообзор отправляем по запросу.Комплекс из шести двухэтажных таунхаусов, к…
$195,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 3 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект на берегу океана, предлагающий виллы и апартаменты с потрясающими видами н…
$350,000
Оставить заявку
Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Роскошный жилой комплекс на юге Бали с видом на океан, расположенный в живописном районе в 3…
$380,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 3 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$560,000
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Вилла в Munggu, Индонезия
Вилла
Munggu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Уникальный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных и развивающихся районов…
$160,000
Оставить заявку
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Масштабный комплекс в окружении живописных рисовых полей в 3-х минутах от океана от одного и…
$320,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Kerobokan Kelod, Индонезия
Дом 2 спальни
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовый комплекс таунхаусов премиум-класса, расположен в премиальной локации, в одном из сам…
$260,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Унгасан, Индонезия
Дом 2 спальни
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс из 61 виллы, расположенный в живописном районе рядом со знаменитым пля…
$260,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Кутух, Индонезия
Дом 2 спальни
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$210,000
Оставить заявку
Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Роскошный жилой комплекс на юге Бали с видом на океан, расположенный в живописном районе в 3…
$380,000
Оставить заявку
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
🇵🇱Уникальный комплекс двуспальных таунхаусов, расположенный в живописном районе Улувату на п…
$350,000
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Типы недвижимости в Бадунге

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
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