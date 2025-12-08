Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

Дом 2 комнаты в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Дом 2 комнаты
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникал…
$395,000
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Виллы на острове Сумба! Представьте себе свой дом в раю: виллы с потрясающими видами на океа…
$160,000
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Savor the Serenity of Coastal Living - Полностью меблированная 2-Bed Beachfront Villa с захв…
$450,000
Параметры недвижимости в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

