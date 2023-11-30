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Дома в Canggu, Индонезия

20 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,870
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€291,371
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€318,687
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€291,371
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€227,633
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DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€844,064
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€463,461
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DDA Real Estate
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€582,741
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DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€564,530
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DDA Real Estate
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€541,767
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€209,423
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
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€327,792
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
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€226,723
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Дом 2 спальни в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Готовый таунхаус 127 кв.м в районе Batu Bolong Рядом с Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Mon…
€291,371
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс будет выгодно расположен в центре - Чангу. Это идеальная локация для посуточной и …
€385,000
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с гаражом в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с гаражом
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл. Концепция комплекса childfree До пляжа 7 минут. Кинотеатр п…
€250,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эксклюзивный комплекс вилл. Концепция комплекса childfree До пляжа 7 минут. Кинотеатр п…
€320,000
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