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Дома в Canggu, Индонезия
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20 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
2
2
110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА Идеальные условия для жизни в окружении топовых заведений…
€204,870
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
3
1
110 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€291,371
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
2
1
70 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
105 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€318,687
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
110 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€291,371
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
70 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
4
301 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€844,064
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
159 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€463,461
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DDA Real Estate
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
7
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€582,741
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DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
6
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€564,530
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DDA Real Estate
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
5
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€541,767
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
107 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
81 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€209,423
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
4
236 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€327,792
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
95 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€226,723
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни
Canggu, Индонезия
3
2
127 м²
2
Готовый таунхаус 127 кв.м в районе Batu Bolong Рядом с Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Mon…
€291,371
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Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Canggu, Индонезия
2
2
130 м²
Комплекс будет выгодно расположен в центре - Чангу. Это идеальная локация для посуточной и …
€385,000
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с гаражом
Canggu, Индонезия
1
1
70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл. Концепция комплекса childfree До пляжа 7 минут. Кинотеатр п…
€250,000
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Canggu, Индонезия
2
2
110 м²
Эксклюзивный комплекс вилл. Концепция комплекса childfree До пляжа 7 минут. Кинотеатр п…
€320,000
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