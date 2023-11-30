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81 объект найдено
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
2
2
110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА Идеальные условия для жизни в окружении топовых заведений…
€204,870
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
1
1
100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже…
€446,161
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bugbug, Индонезия
5
5
213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,73 млн
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
1
1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
2
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1
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
75 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€204,870
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
100 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€264,055
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
3
2
125 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€318,687
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
4
4
165 м²
2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€886,404
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
5
4
213 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,73 млн
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Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
2
2
2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
1
1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
2
2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
2
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1
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
1
1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
2
2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
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Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
3
372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
2
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2
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Агентство
Alesinvest Group
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Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
2
3
Шикарная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная …
€145,000
3
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2
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Агентство
Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€95,000
4
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2
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Агентство
Alesinvest Group
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Дом 11 спален с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
2
1
92 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€159,343
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DDA Real Estate
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Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
2
1
107 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€227,633
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
6
1
270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€582,741
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
6
1
270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€564,530
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
5
1
270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€541,767
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
6
2
755 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,05 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
6
2
1 050 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,92 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
3
1
88 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€306,608
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
3
1
75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€239,015
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
3
1
83 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€276,193
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
3
1
125 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€409,740
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Агентство
DDA Real Estate
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