Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. West Nusa Tenggara
  5. Дома

Дома в West Nusa Tenggara, Индонезия

виллы
18
таунхаусы
3
81 объект найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€291,371
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,870
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
 Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже…
€446,161
Оставить заявку
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bugbug, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bugbug, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,73 млн
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Balai Desa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€204,870
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€264,055
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€318,687
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€886,404
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,73 млн
Оставить заявку
Вилла 2 спальни в Матарам, Индонезия
Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Sengkol, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная …
€145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€95,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Дом 11 спален с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 11 спален с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€159,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€227,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€582,741
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€564,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€541,767
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 755 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 050 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€306,608
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€239,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€276,193
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€409,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти