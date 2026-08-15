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Дома около гольф-клуба в Индонезии

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Бали
976
Малые Зондские острова
1007
Южная Кута
259
Убуд
137
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1 объект найдено
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Роскошные виллы Freehold Lombok, возможность в одной из самых доступных точек входа в Юго-Во…
$85,000
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