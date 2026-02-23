Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Убуде, Индонезия

Убуд
95
151 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Peliatan, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Peliatan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
1-комнатная вилла — Jungle Temple Villa Просторная вилла с 1 спальней и бассейном | Доход…
$145,900
НДС
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Гармония архитектуры, природы и абсолютного уединения в Убуде. Бутик-комплекс Serenity Estat…
$285,000
Дом 1 комната в Peliatan, Индонезия
Дом 1 комната
Peliatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Убуде, Бали, Индонезия. Этот потрясающий полуотдельный …
$122,221
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Гармония нетронутой природы в сердце Убуда. Forma by DOMA — двухэтажные виллы курортного тип…
$120,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 331 м²
Расположенная в Убуде, культурном центре Бали, эта вилла с 2 спальнями сочетает в себе совре…
$265,000
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$295,477
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$405,723
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
БАЛИ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇮🇩   ЭЛИТНЫЙ ВИЛЛОВЫЙ КОМПЛЕКС КАСКАДНОГО ТИПА В УБУДЕ ОТ ЗАС…
$350,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$127,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно …
$603,879
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамным видом на джунгли.  …
$390,000
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Это современная 3-комнатная вилла с большим участком и земельным участком для обзора, так чт…
$349,200
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$295,477
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно …
$763,394
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
БАЛИ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇮🇩   ЭЛИТНЫЙ ВИЛЛОВЫЙ КОМПЛЕКС КАСКАДНОГО ТИПА В УБУДЕ ОТ ЗАС…
$390,001
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Вилла Forestia в Убуде предлагает современное тропическое убежище в окружении пышной зелени,…
$280,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантная двухкомнатная вилла Tembaga Luxe в Убуде представляет собой привлекательную инвес…
$280,000
Вилла 3 комнаты в Peliatan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Peliatan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
✨ Готовая VILLA MIRA — ваш дом в сердце Убуда ✨ Уникальная 2-спальная вилла с бассейном и…
$580,000
Вилла в Penestanan, Индонезия
Вилла
Penestanan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Покупка недвижимости на Бали означает поиск баланса между образом жизни и инвестициями, и эт…
$450,000
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$405,723
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантная двухкомнатная вилла Tembaga Luxe в Убуде представляет собой привлекательную инвес…
$280,000
Вилла в Penestanan, Индонезия
Вилла
Penestanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Вилла Moonlight: современная тропическая жизнь рядом с УбудомРасположенная всего в пяти мину…
$275,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
В продаже 2bd вилла на обустроенной территории 20 гектар на севере Убуда Вилла полностью меб…
$160,000
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$405,723
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located in the heart of Ubud’s iconic Penestanan district, this exclusive villa complex comb…
$284,774
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$390,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Расположенная в безмятежных пейзажах Убуда, Villa Silvessa представляет продуманную разработ…
$405,723
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$357,000
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Расположенная в пышных и спокойных пейзажах Убуда, Вилла Савера предлагает изысканное сочета…
$405,723
Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$210,000
