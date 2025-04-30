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Квартиры с бассейном в Бадунге, Индонезия

Чангу
72
Южная Кута
65
Район Кута
3
Нуса-Дуа
3
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45 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$101,800
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 31 м²
Современный жилой комплекс с апартаментами и виллами премиум-класса, расположенный в сердце …
$90,426
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс-отель, расположенный в самом модном районе, у пляжа Б…
$137,981
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 35 м²
Комплекс апартаментов в вашем оазисе спокойствия и роскоши всего в нескольких шагах от океан…
$94,235
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Квартира 1 комната в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Just Residence - это закрытый комплекс апартаментов созданный для тех, кто ищет свой комфорт…
$118,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 33 м²
Клубный апарт-отель под управлением Ribas в самом сердце Чангу, улица Берава (наиболее разви…
$139,736
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 41 м²
Апарт-отель концепции 5-звезд премиум класса. Расположен в ТОП-локации Бали: район Чангу, на…
$148,159
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 65 м²
Расположенный на самом краю Южного полуострова Бали, где белоснежные пляжи сменяются храмами…
$373,123
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 41 м²
Жилой комплекс расположен в одном из самых востребованных районов Бали — Берава, Чангу. Этот…
$142,780
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа в районе Чангу, Бату Болонг. Это идеальное ме…
$163,070
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Комплекс из 112 апартаментов, расположенный всего в 350 метрах от океана, предлагает уникаль…
$133,789
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 35 м²
Уникальный проект из 30 премиум апартаментов, расположенный в самом сердце Бали, в престижно…
$133,261
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Односпальный апартамент в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звезд…
$190,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 комната в Cemagi, Индонезия
Квартира 1 комната
Cemagi, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле коко…
$265,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс премиум-класса из двух зданий, с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой, располо…
$97,090
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Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Площадь 83 м²
Расположенный на первой береговой линии прекрасного пляжа Нуса Дуа, комплекс является олицет…
$256,677
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 49 м²
Премиальный комплекс из 26 апартаментов и 5 вилл в районе Canggu, Бали. Уникальное предложен…
$141,828
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Масштабный комплекс расположен на площадь комплекса 8.980 м2, и состоит из 209 объектов в ТО…
$135,000
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 5 UNITS LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.07% and re-sale p…
$134,370
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Откройте для себя комплекс апартаментов, идеальное сочетание современного дизайна и природно…
$185,614
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$88,900
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 30 м²
Уникальный комплекс апартаментов, расположенный в популярном районе Чангу. Этот проект – иде…
$90,201
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Апартаменты в клубном поселке с доступом в Нуану - творческий город на острове Бали, Индонез…
$172,763
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс из 8 апартаментов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в изысканный отдых среди …
$94,235
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект в Улувату. Жемчужина в сердце Балийского острова. Рядом с Drifter …
$197,661
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Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс премиум-класса, состоящий из 40 апартаментов, расположен в самом сердце престижного…
$138,021
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Типы недвижимости в Бадунге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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