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Квартиры с садом в Бадунге, Индонезия

Чангу
72
Южная Кута
65
Район Кута
3
Нуса-Дуа
3
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27 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$162,000
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
$242,127
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия Двухуровн…
$125,532
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия Предлагаетс…
$318,813
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Квартира 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, …
$181,948
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Квартира 1 комната в Cemagi, Индонезия
Квартира 1 комната
Cemagi, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле коко…
$265,000
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия Самый длин…
$619,875
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс премиум-класса из двух зданий, с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой, располо…
$97,090
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Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, …
$329,011
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Масштабный комплекс расположен на площадь комплекса 8.980 м2, и состоит из 209 объектов в ТО…
$135,000
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг,…
$323,465
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
* ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.26% and re-sale profit…
$148,770
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Квартира 1 комната в Печату, Индонезия
Квартира 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 5 UNITS LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 18.07% and re-sale p…
$134,370
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Откройте для себя комплекс апартаментов, идеальное сочетание современного дизайна и природно…
$185,614
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$88,900
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Апартаменты в клубном поселке с доступом в Нуану - творческий город на острове Бали, Индонез…
$172,763
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Квартира 3 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
$778,182
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Квартира 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
$204,219
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Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия…
$316,614
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Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия Предлагаю…
$286,689
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
$186,322
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Кондо в Унгасан, Индонезия
Кондо
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$89,000
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия Предл…
$363,898
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Квартира 1 комната в Семиньяк, Индонезия
Квартира 1 комната
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
$280,648
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Квартира 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия П…
$318,813
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Квартира 2 комнаты в Печату, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 LEFT - PRE-SALE* Off-plan investment opportunity with ROI 17.36% and re-sale profits…
$231,570
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Типы недвижимости в Бадунге

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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