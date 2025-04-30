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Пентхаусы в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
3
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3 объекта найдено
Пентхаус в Кутух, Индонезия
Пентхаус
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$195,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Кутух, Индонезия
Пентхаус
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Этаж 4
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции! …
$270,000
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Пентхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в уникальный проект Pandawa Dream на Бали, который сочетает в себе премиальный …
$250,000
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

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