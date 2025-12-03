Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Бадунге, Индонезия

Кондо 1 комната в Кутух, Индонезия
Кондо 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Комплекс апартаментов в 4х минутах от пляжа Мес ласти. Апартаменты в стиле лофт. В комплексе…
$91,000
Кондо в Унгасан, Индонезия
Кондо
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$89,000
Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
